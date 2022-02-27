В Казани агрегаторы такси заявили о сложностях с оплатой, если пассажиры будут расплачиваться Apple Pay и Google Pay. Такое предупреждение теперь можно увидеть при открытии приложения такси.

Предупреждение опубликовали Uber, "Ситимобил".

Трудности связаны с санкциями в отношении целого ряда банков России, введенными в ответ на начало специальной военной операции на Украине.

Если возникнут такие проблемы при оплате, следует произвести оплату наличными или попробовать расплатиться с карты другого банка.

Ранее Центробанк заявил, что сервисы Apple Pay и Google Pay на территории России доступны не будут. Это связано с нежеланием работать с санкционными банками. Под удар попали банки группы ВТБ, "Совкомбанка", "Новикомбанка", "Промсвязьбанка", "Сбера" и "Открытия".