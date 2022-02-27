Актера Марата Башарова уволили из театра "Школа современной пьесы". Такое решение принял худрук театра Иосиф Райхельгауз, формулировка увольнения - "отрицательное" поведение Башарова, сообщает REGNUM со ссылкой на "МК".
"Артист нашего театра Марат Башаров в нынешней сложнейшей, крайне напряженной ситуации повел себя отвратительно, как не может и не должен вести себя человек, артист, гражданин! Я однозначно осуждаю поведение и проявления артиста Башарова М. А. и принимаю решение о невозможности нашей дальнейшей совместной работы", — заявил Райхельгауз.
Ранее Башаров опубликовал на своей странице в Инстаграме пост о поддержке решения Путина о проведении спецоперации на Украине и поблагодарил главу государства за такое решение.
Ранее мы сообщали, что совершенно обратная ситуация случилась с Иваном Ургантом. Его программу закрыли из-за того, что Иван высказался против операции РФ в Донбассе.