Марата Башарова уволили из театра "Школа современной пьесы". Такое решение принял худрук театра Иосиф Райхельгауз, формулировка увольнения - "отрицательное" поведение Башарова, Актерауволили из театра "Школа современной пьесы". Такое решение принял худрук театра, формулировка увольнения - "отрицательное" поведение Башарова, сообщает REGNUM со ссылкой на "МК".

"Артист нашего театра Марат Башаров в нынешней сложнейшей, крайне напряженной ситуации повел себя отвратительно, как не может и не должен вести себя человек, артист, гражданин! Я однозначно осуждаю поведение и проявления артиста Башарова М. А. и принимаю решение о невозможности нашей дальнейшей совместной работы", — заявил Райхельгауз.

Ранее Башаров опубликовал на своей странице в Инстаграме пост о поддержке решения Путина о проведении спецоперации на Украине и поблагодарил главу государства за такое решение.