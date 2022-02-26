Программу "Вечерний Ургант", которую вел шоумен Иван Ургант, сняли с эфира "Первого канала". Причиной, предположительно, стали высказывания Ивана по поводу ситуации в Украине. Телеведущий выступил категорически против военной спецоперации РФ на территории Украины.

"Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ", - написал Иван Ургант в своем Instagram.

Как сообщают "Новые известия" , в пресс-службе "Первого канала" пояснили, что снятие программы с эфира связано с тем, что сейчас "есть более важные общественные и политические события".

"Иван Ургант, безусловно, продолжает работу на канале", - заверила Лариса Крымова - руководитель пресс-службы телеканала.

Чуть позднее появились сообщения, что Иван может покинуть Россию и перебраться в США. Он заявлял об этом еще в 2020 году.