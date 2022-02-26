Март будет не самым легким месяцем, но начало весны принесет глобальные перемены в жизни многих, считает советский и российский астролог, писатель и публицист Павел Глоба.

Он уверен, что первый месяц весны принесет много нового в жизнь большинства людей, и этом всячески будет способствовать символ и покровитель года - Водяной Тигр. Агрессивный хищник побеждает напором и скоростью. А потому и события марта будут отличаться скоротечностью, стремительностью. Астролог советует каждому оставаться начеку, бдить и оперативно реагировать на изменившиеся обстоятельства.

Благоприятные и неблагоприятные дни

Для достижение высот, важные дела и встречи, сделки, решающие разговоры Глоба советует назначить на благоприятные дни марта: 7, 13, 23, 27 марта.

Не стоит таких важных событий и дел назначать на неблагоприятные дни: 2, 10, 18, 25 марта.

О любви

Март будет невероятно успешным для тех, кто находится в поиске личного счастья, своей второй половинки. Положение Венеры будет благоприятным, и можно смело рассчитывать на встречу, которая изменит жизнь. Легче всего найти личное счастье будет Ракам, Стрельцам и Весам.

Глоба предостерегает женщин: они могут в марте не узнать всей правды о своем избраннике. А парам со стажем стоит сосредоточиться на доверии: не исключено, что между супругами возникнут барьеры, которые в ряде случаев могут довести до измены, развода.

О деньгах

Водяной Тигр настоятельно требует от нас трудолюбия и упорной работы. Только тем, кто трудится именно так, Тигр воздаст по заслугам - щедро, по-царски.

Счастливым с финансовой точки зрения март будет для Скорпионов, Стрельцов, Тельцов, Овнов.

Если вы давно подумывали поменять работу, то март - лучшее время для такого решения. Большинство знаков, которые находятся в поиске работы, найдут вакансии с достойной оплатой, которая полностью их удовлетворит.

О здоровье

Уязвимы в марте будут мужчины, говорит Глоба. Вероятно обострение хронических недугов, особенно во второй половине марта. Глоба настоятельно советует избегать стрессовых ситуаций, конфликтов, воздерживаться от алкоголя.

В марте, говорит астролог, вероятны пищевые отравления, риски растут, следует обращать внимания на сроки годности, избегать новых и экзотических блюд.

Овен

Для Овнов наступит отличное время, чтобы показать начальству и коллегам, чего вы стоите на самом деле. Деловая репутация будет расти, влияние увеличиваться. А потому Овны смогут рассчитывать на повышение, на рост оплаты, на премии и всеобщее признание.

Во всей этой рабочей круговерти Овну важно не забыть о близких. Иначе отношения в семье и с друзьями могут дать трещину, предупреждает Глоба.

Телец

Тельцам повезет финансово. Они смогут отдать свои долги, получат прибавку, в марте будет много возможностей, воспользовавшись которыми, Тельцы поправят свое материальное положение. Глоба рекомендует следить за ситуацией, и сразу брать такие возможности в работу, долго не раздумывая.

Глоба советует Тельцам обратить внимание на здоровье, пройти осмотр у врача. Во второй половине марта есть риск, что старые травмы или болезни напомнят о себе.

Близнецы

Близнецам важно посвятить месяце себе, любимым. Организм устал, он на грани. Переутомления, стресс, нервы - Близнецам выпало пережить многое, и теперь требуется хороший отдых. Если нет возможности пойти в отпуск, Глоба советует позвать гостей, устроить дружескую встречу, зарядиться позитивом на всю весну.

Глоба рекомендует Близнецам не допускать спонтанных трат - с деньгами в начале весны могут возникнуть сложности.

Рак

Для Раков с началом весны начнется время больших перемен, среди которых будут и положительные, и не очень хорошие, к сожалению. Приятными будут новости на личном фронте. Март благоприятен для свадьбы, помолвки, планирования беременности.

Глоба советует Ракам не рисковать в марте, не играть в лотереи, не инвестировать. Сейчас - не лучшее время для этого. Зато удачными будут вложения в собственное образование, в личностный рост.

Лев

Львам будет непросто. Март оголит многие проблемы, в том числе и со здоровьем, и с личной жизнью. Могут возникнуть разногласия в семье. От Льва потребуется оперативно решать конфликтные ситуации, проявить дипломатию. Это поможет сохранить мир.

Глоба советует Львам начать откладывать деньги впрок: такой запас скоро может пригодиться.

Дева

Девам в марте будет трудно найти общий язык с самыми близкими и друзьями. Зато на работе все будет идти как нельзя лучше. А потому, предостерегает астролог, вероятно, что в окружении Дев появятся завистники, которые будут распускать сплетни, стараться навредить деловой репутации Дев.

Чтобы минимизировать риски, Девам лучше ограничить круг общения, не включать в него новых и малознакомых людей.

Весы

Весам стоит подготовиться к началу весьма успешного периода, особенно, если они трудятся в творческой сфере. Представителей знака ждут новые и свежие идеи, удачные творческие решения, которые к тому же принесут прибыль.

Чтобы удачу не спугнуть, Глоба рекомендует Весам как можно скорее, в самом начале марта, закончить все неоконченные ранее дела. Это поможет открыть коридор финансовой и личной удачи.

Скорпион

Скорпионы с начала марта испытают внутренний подъем, воодушевление, дела пойдут в гору. И вот тут Скорпионы могут допустить досадную ошибку - ухватиться за сотню дел сразу. Такой подход не приведет к позитивным результатам, говорит Глоба.

Старайтесь решать вопросы поэтапно, не торопите события, и тогда март станет удачным: поправится состояние кошелька, вернется любовный пыл, Скорпионы будут на гребне волны.

Стрелец

Стрельцам март обещает удачный проект на работе, особенно если представители знака - люди творческие. Стрельцы смогут подняться по карьерной лестнице, получат столь необходимые им денежные поощрения, премии, если не упустят возможностей, которые появятся в первой декаде марта.

Глоба советует Стрельцам меньше делиться с окружающими личной информации и свято хранить чужие секреты. Нарушение этого правила может омрачить начало весны.

Козерог

Козероги должны быть очень осторожными. Их рабочие успехи не останутся незамеченными и могут привлечь зависть, недоброжелателей. Могут появиться те, кто захочет помешать Козерогам закрепить свои личные результаты.

Глоба советует не хвастаться, не разглашать информации о себе, памятуя, что счастье любит тишину.

Водолей

Водолея ждут испытания и трудности. Непростой будет финансовая обстановка. Откажитесь от крупных покупок, расходы возрастут и без них уже к середине месяца.

Водолеям Глоба советует отпустить обиды и неприятности, посмотреть на все философски и уделить время своему личностному росту и образованию. Трудности скоро закончатся, если Водолей будет стойким и терпеливым.

Рыбы

Рыбы смогут рассчитывать на шансы на самореализацию. Март станет весьма успешным для представителей знака. Рыбам поступят предложения, от которых будет сложно отказаться - такими привлекательными и выгодными будут эти проекты.

Глоба советует Рыбам равномерно распределять силы, иначе стрессы и переутомление не дадут в полной мере насладиться счастливым и успешным периодом.