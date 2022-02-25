В Вахитовский суд Казани переданы 19 материалов дел в отношении участников несанкционированного митинга против военной операции РФ на Украине. Акция проходила накануне вечером на улице Баумана и завершилась задержаниями и внеплановой покраской забора, на который митингующие нанесли лозунги.

По данным пресс-службы Вахитовского районного суда, 17 дел заведены за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Два дела завели в отношении рецидивистов - их обвиняют в повторном аналогичном нарушении.

Информацию о рассмотренных делах в суде сообщат позже.

В случае признания виновными, участники несанкционированного антивоенного митинга в Казани могут выплатить штраф в размере от 150 до 300 тысяч, их могут отправить на обязательные работы на срок до 200 часов или дать административный арест на срок до 20 суток. Для юрлиц наказание более суровое.