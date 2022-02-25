В Татарстане увеличилась и продолжает расти доля госпитализируемых с тяжелой формой коронавируса, а также пациентов со средней формой болезни. Об этом сегодня, 25 февраля, в рамках пресс-конференции рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

"Несмотря на то, что пациентов становится меньше, мы отмечаем, что тяжесть заболевания несколько увеличилась. Коллеги подчеркивают, что подавляющее большинство пациентов госпитализируется в средней и тяжелой степени тяжести. Этот фактор заставляет нас не уходить от парадигмы, что ковид прошел. Масочный режим, социальная дистанция – это все не менее важно в настоящий момент", - отметил Жаворонков.