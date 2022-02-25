Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что звонил Владимиру Путину по просьбе лидера Украины Зеленского, чтобы передать российскому президенту просьбу Зеленского о проведении переговоров, сообщает "Интерфакс".

"У меня состоялся быстрый, откровенный и прямой обмен с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского. Чтобы, во-первых, просить о скорейшем прекращении боевых действий, и, во-вторых, предложить провести разговор с Зеленским, который просит об этом, но сам не смог с ним связаться", — сообщил Макрон, его цитирует "Лента".

В конце Макрон добавил, что "пока это не дало эффекта".

Телефонный разговор Макрона и Путина действительно состоялся накануне вечером по инициативе Макрона. Путин разъяснил ему свое решение начать военную операцию на Донбассе.