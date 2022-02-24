Сегодня утром международный аэропорт Казани вынужден был отменить ряд рейсов в связи с началом военной спецоперации России на Украине. Отменены рейсы в Минводы, Сочи, в Египет (Шарм-эль-Шейх).

Сегодня приостановлена работа 12 аэропортов в стране. Не принимают и не отправляют рейсы Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Липецк, Белгород, Симферополь, Анапа, Волгоград, Геленджик, Ставрополь и Астрахань. Ограничения будут действовать пока до 2 марта. О дальнейших решениях население страны проинформируют.