Россия начинает специальную военную операцию на территории Украины. Об этом в обращении к нации заявил сегодня, 24 февраля, российский президент Владимир Путин, передает REGNUM.

Президент напомнил, что республики Донбасса, теперь уже признанные, обратились к России с просьбой о военной помощи и защите.

Цель спецоперации российских сил - защита людей, над которыми уже 8 лет издеваются, отметил Путин.

"Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления", — сказал президент.