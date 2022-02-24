В Министерстве обороны России заявили, что высокоточными средствами поражения начали выводить из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы, авиацию ВСУ. По городам и населенным пунктам Украины ни ракетных, ни авиационных, ни артиллерийских ударов не наносится, говорится в сообщении военного ведомства, которое цитирует РИА Новости.

Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Сегодня, 24 февраля, глава государства Владимир Путин в своём обращении к гражданами России заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.