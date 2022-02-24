Татарстанские депутаты попали под санкции из-за признания республик Донбасса. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Чиновники из Татарстана, попавшие в санкционный список, не смогут посетить Италию, Францию, Бельгию и другие европейские страны.

Всего в списке оказались 11 человек - Ирек Богуславский, Ильдар Гильмутдинов, Рустам Калимуллин, Айдар Метшин, Олег Морозов, Артем Прокофьев, Айрат Фаррахов, Илья Вольфсон, Азат Ягафаров, Максим Топилин и Руслан Гаджиев. Все они проголосовали за признание донбасских республик.

В масштабах страны под санкции попал 351 депутат.