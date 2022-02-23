В Волгограде мужчина заявил, что его похитили. Сделал он это для того, чтобы его не уволили с работы за 10 дней прогулов после окончания январских праздников. Теперь правоохранители возбудили дело за ложный донос, сообщает региональное Управление СКР.

Проснувшись утром 20 января, волгоградец понял, что прогулял уже 10 дней, и увольнения не избежать. Тогда он обратился в полицию, заявив, что его похитили и насильно удерживали. Где - он не знает, был с мешком на голове.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина все это придумал. После того, как следователи предъявили доказательства его вранья, он сознался. Против него возбуждено уголовное дело о ложном доносе. Теперь мужчине грозит не только увольнение, но и тюремный срок на 2 года.