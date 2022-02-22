Родители мальчика, погибшего под колесами водовоза в Казани, набросились в коридоре суда на виновника ДТП - водителя водовоза. Мать и отец школьника требуют самого сурового наказания, ведь водитель даже не пытался с ними связаться и поговорить после смертельной аварии.

Как сообщает KAZANFIRST, в Кировском районном суде Казани стартовал процесс по этому делу. Обвиняемый - водитель водовоза Ильдар Саттаров, сбивший семилетнего школьника. Но еще до старта судебных разбирательств родители мальчика напали на виновника в коридоре суда.

"Пусть его по всей строгости закона судят! Пусть накажут!" - кричала мать мальчика.

"Извиняюсь!? Извиняюсь!? Ты смеешь извиняться? Бессовестный! Давай я тебе дам миллион и убью кого-нибудь из твоих двоих детей? Устроит такой вариант!?" - кричал отец.

Приговор Саттарову огласят в ближайшее время. Пока же суд продлил ему арест на 3 месяца.