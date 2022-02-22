Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны РОссии обеспечить поддержание мира в ЛНР и ДНР. Указы об этом подписаны главой государства и опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В документах Министерству обороны дается поручение "обеспечить осуществление Вооруженными силами России" на территории Луганской и Донецкой народных республик "функций по поддержанию мира".

Ранее Владимир Путин подписал с обеими самопровозглашенными республиками договоры о сотрудничестве, также в России подписаны указы о признании республик.