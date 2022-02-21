В Казани разъяренная женщина забросала яйцами работников управляющей компании "ЖИК Премиум" за то, что они отказались чинить ей туалет на бесплатной основе.

Началось с того, что женщина позвонила в УК и рассказала, что у нее потек бачок в туалете. Ее выслушали и запросили за ремонт 1500 рублей. Женщина возмутилась и потребовала, чтобы починили бачок бесплатно. Ей ответили отказом. После этого жилица обложила работников матом и пообещала "дерьмом измазать".

Потом женщина не поленилась, добралась до офиса управляющей компании и забросала работников десятком сырых яиц, сообщают телеграм-каналы.