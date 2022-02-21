В отношении ранее судимого 21-летнего жителя Пестречинского района Татарстана решается вопрос о возбуждении уголовного дела после того, как против него дала показания 15-летняя девочка из Лаишевского района РТ.

Девочка рассказала, что гостила в Лаишево у своего 24-летнего знакомого (ранее судимого). К нему в гости и заглянул 21-летний насильник. В какой-то момент нетрезвый гость напал на подростка и изнасиловал ее, заявила школьница.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летия".