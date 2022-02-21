Ученые установили количество кофе, которое при ежедневном применении поможет продлить жизнь. О результатах научного исследования рассказывает таблоид The Sun.

11 лет ученые из Великобритании изучали пищевое поведение разных групп населения. Выяснилось, что три чашки молотого кофе ежедневно уменьшают риск преждевременной смерти на 12%. Риск смерти от сердечных недугов уменьшается на 17%, риск смерти от инсульта уменьшается на 21%.

Но указанное касается исключительно молотого кофе, а не растворимого.