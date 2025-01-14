Военный эксперт заявил, что атаковавшие Татарстан БПЛА запущены из Украины

14 января случилась масштабная атака БПЛА на регионы России. Военный эксперт Геннадий Алехин сообщил Inkazan о последствиях инцидента и источниках запуска дронов.

В 5:20 утра в региональной столице Татарстана вспыхнула газовая цистерна на промышленных объектах в результате налета дронов. Сирены сработали в 3 районах города, также беспилотники были замечены над Альметьевском, где их удалось сбить.

Специалист отметил, что такой крупный удар стал следствием потерь противника на Южно-Донбасском и Купянском направлениях. Он подчеркнул важность Суджанского плацдарма для Украины в контексте переговоров с США. Атака на земли РФ является частью стратегии воздушного наступления противника.

Эксперт добавил, что Украина располагает дальнобойными ракетами ATACMS, STORM SHADOW и HIMARS для проведения комплексных атак. Также используются ложные цели и беспилотники, такие как «Лютый», способные пролетать до 1000 км. Казань и Энгельс подверглись атаке дронов с реактивными двигателями, которые могут нести боевую нагрузку до 70 кг, что затрудняет работу системы противовоздушной обороны.