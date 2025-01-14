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Военный эксперт заявил, что атаковавшие Татарстан БПЛА запущены из Украины

В 5:20 утра в региональной столице Татарстана в...

pixabay.com

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14 января случилась масштабная атака БПЛА на регионы России. Военный эксперт Геннадий Алехин сообщил Inkazan о последствиях инцидента и источниках запуска дронов.

В 5:20 утра в региональной столице Татарстана вспыхнула газовая цистерна на промышленных объектах в результате налета дронов. Сирены сработали в 3 районах города, также беспилотники были замечены над Альметьевском, где их удалось сбить.

Специалист отметил, что такой крупный удар стал следствием потерь противника на Южно-Донбасском и Купянском направлениях. Он подчеркнул важность Суджанского плацдарма для Украины в контексте переговоров с США. Атака на земли РФ является частью стратегии воздушного наступления противника.

Эксперт добавил, что Украина располагает дальнобойными ракетами ATACMS, STORM SHADOW и HIMARS для проведения комплексных атак. Также используются ложные цели и беспилотники, такие как «Лютый», способные пролетать до 1000 км. Казань и Энгельс подверглись атаке дронов с реактивными двигателями, которые могут нести боевую нагрузку до 70 кг, что затрудняет работу системы противовоздушной обороны.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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