МЧС: в Татарстане 13 января объявлена угроза атаки БПЛА
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Утром, 13 января МЧС оповестило жителей РТ об угрозе атаки БПЛА.
"Внимание! Республика Татарстан! Опасность атаки беспилотными воздушными судами. По возможности оставайтесь дома, не подходите к окнам. Телефон экстренных служб 112".
Мэрия Казани подготовила памятку для жителей, в которой подробно разъясняется, как действовать в случае атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Главное правило — сохранять спокойствие и следовать инструкциям.
Соблюдение мер безопасности помогут минимизировать риски и защитить себя и окружающих в случае атаки.
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