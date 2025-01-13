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МЧС: в Татарстане 13 января объявлена угроза атаки БПЛА

Утром, 13 января МЧС оповестило жителей РТ об у...

pixabay.com

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Утром, 13 января МЧС оповестило жителей РТ об угрозе атаки БПЛА.

"Внимание! Республика Татарстан! Опасность атаки беспилотными воздушными судами. По возможности оставайтесь дома, не подходите к окнам. Телефон экстренных служб 112".

Мэрия Казани подготовила памятку для жителей, в которой подробно разъясняется, как действовать в случае атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Главное правило — сохранять спокойствие и следовать инструкциям.

Соблюдение мер безопасности помогут минимизировать риски и защитить себя и окружающих в случае атаки.

Что делать, если вы оказалсь на улице, в автомобиле или общественном транспорте....

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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