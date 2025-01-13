МЧС: в Татарстане 13 января объявлена угроза атаки БПЛА

Утром, 13 января МЧС оповестило жителей РТ об угрозе атаки БПЛА.

"Внимание! Республика Татарстан! Опасность атаки беспилотными воздушными судами. По возможности оставайтесь дома, не подходите к окнам. Телефон экстренных служб 112".

Мэрия Казани подготовила памятку для жителей, в которой подробно разъясняется, как действовать в случае атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Главное правило — сохранять спокойствие и следовать инструкциям.

Соблюдение мер безопасности помогут минимизировать риски и защитить себя и окружающих в случае атаки.

Что делать, если вы оказалсь на улице, в автомобиле или общественном транспорте....