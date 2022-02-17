Шарлипупа: как готовить любимое блюдо Аллы Пугачевой, которое она придумала сама для друзей

Примадонна российской эстрады, отвечая на вопросы журналистов, ранее нередко ставила акул пера в тупик ответом на вопрос о своем любимом блюде. Она говорила странное слово - "Шарлипупа". И, естественно, никто не понимал, что она имеет в виду.

Так было, пока Алла Борисовна не рассказала, что так она сама назвала простое в приготовлении блюдо, которым очень любит угощать друзей, гостей, родных. Оно сытное, а готовится всего за 45 минут.

Что понадобится

Мясо любое (0,5 килограмма);

лук - 1 крупная штука;

картофель сырой - 1 килограмм;

сыр твердый - 150 граммов;

соль и специи - по вкусу;

майонез или сметана.

Как готовить

Мясо надо нарезать кусочками как на отбивные, легко отбить, выложить в форму для запекания, которую вы предварительно должны смазать маслом.

Посолите и поперчите мясо, можете добавить любые любимые специи.

Сверху выкладываете лук, нарезанный колечками. Посыпаете его солью и перцем.

Картофель нарезаете кружками потоньше и выкладываете в 2-3 слоя, смазывая каждый из них майонезом или сметаной.

Верх смазываете сметаной и посыпаете сыром, натертым на крупную терку.

Запекайте блюдо в духовке при 180 градусах около 45 минут. Ориентируйтесь на готовность картофельных ломтиков.