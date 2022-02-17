Шарлипупа: как готовить любимое блюдо Аллы Пугачевой, которое она придумала сама для друзей

Примадонна российской эстрады, отвечая на вопросы журналистов, ранее нередко ставила акул пера в тупик ответом на вопрос о своем любимом блюде. Она говорила странное слово - "Шарлипупа". И, естественно, никто не понимал, что она имеет в виду.
Так было, пока Алла Борисовна не рассказала, что так она сама назвала простое в приготовлении блюдо, которым очень любит угощать друзей, гостей, родных. Оно сытное, а готовится всего за 45 минут.
Что понадобится
- Мясо любое (0,5 килограмма);
- лук - 1 крупная штука;
- картофель сырой - 1 килограмм;
- сыр твердый - 150 граммов;
- соль и специи - по вкусу;
- майонез или сметана.
Как готовить
Мясо надо нарезать кусочками как на отбивные, легко отбить, выложить в форму для запекания, которую вы предварительно должны смазать маслом.
Посолите и поперчите мясо, можете добавить любые любимые специи.
Сверху выкладываете лук, нарезанный колечками. Посыпаете его солью и перцем.
Картофель нарезаете кружками потоньше и выкладываете в 2-3 слоя, смазывая каждый из них майонезом или сметаной.
Верх смазываете сметаной и посыпаете сыром, натертым на крупную терку.
Запекайте блюдо в духовке при 180 градусах около 45 минут. Ориентируйтесь на готовность картофельных ломтиков.