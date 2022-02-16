В Казани местная жительница пытается получить компенсацию за то, что 30 лет назад она стала инвалидом после аварии с "КАМАЗом". Все случилось в 1992 году. Но три десятилетия миновали, а проблема так и осталась.

Мужчина, который сидел за рулем грузовика в тот день, платил, но потом перестал. Сейчас, сообщает "Татарстан-24", жительница Казани вынуждена обратиться в суд.

"Я подала в суд. Они просят, чтобы я экспертизу делала, что я инвалидом стала по его вине, но она стоит 45 тысяч рублей. У меня нет таких денег. Сужусь с того года", - рассказывает женщина и подчеркивает, что деньги ей нужны исключительно на лекарства.