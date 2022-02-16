Нижнекамские полицейские нашли в гараже 67-летнего жителя Камских Полян арсенал оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба МВД РТ.

Предмет, похожий на пистолет, и большое количество патронов направили на экспертину в экспертно-криминалистический центр. Эксперты заявили, что находка является нарезным оружием, изготовленным кустарным способом, но вполне пригодным для стрельбы. Патроны - это боеприпасы для автомата и мелкокалиберного оружия.

По данному факту возбуждено дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 222 ч. 1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».