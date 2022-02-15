На Мамадышском тракте прогремели выстрелы. Стрельбу открыли водители, которые не смогли миром решить свой дорожный конфликт. Причиной разногласий между автолюбителями стал тот факт, что один другого подрезал, но вот каждый считал, что ущемили именно его.

Сначала водители выясняли отношения на словах. Потом один другому разбил стекло автомобиля металлическим термосом и палкой. Второй водитель такого не стерпел и схватился за пистолет, начав стрелять по кузову.

Оба водителя задержаны, полиция выясняет обстоятельства происшествия.