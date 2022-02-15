Учитель русского языка и литературы Анастасия Смолина приняла решение отправиться в российскую глубинку учить детей. Выбрала поселок в Иркутской области. По приезду ее поселили в старенький домик, в котором проводка была "замотана тряпочкой". Девушка боялась, что сгорит, а потому не раз обращалась к администрации школы, к арендодателю, но те говорили, что тряпочки на проводах - сущий пустяк, а сейчас уверяют, что учительница ни на что не жаловалась.

Как боялась, так и случилось. Учитель погибла в пожаре, который начался из-за старой проводки.

По программе "Земский учитель" ей должны быть выдать приличное жилье или деньги на аренду такового. Но в поселке Покровка говорят, что других альтернатив не было, кроме старенькой развалюхи на окраине.

Сейчас Следком разбирается в обстоятельствах трагедии.