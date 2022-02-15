Тысячи жителей Татарстана, большинство из которых - жители Елабуги, студентов и преподавателей, ученых и чиновников потребовали освободить из СИЗО "Матросская Тишина" экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова. Следком обвинил его в подстрекательстве к покушению и убийству депутата, которые были совершены в 1999 году. Сегодня суд должен рассмотреть ходатайство следователей о продлении ареста Гафурова, сообщает "Ъ".

Адвокаты Ильшата Гафурова считают, что у него не было мотивов для того, в чем его обвиняют. Тем не менее следователи просят суд продлить арест. Напомним, Гафурова задержали в декабре в Татарстане и перевезли в Москву, где Басманный суд арестовал его.

Следователи считают, что в 1999 году у Ильшата Гафурова, который тогда возглавлял Елабугу, случился конфликт с городским депутатом и авторитетным бизнесменом Айдаром Исрафиловым. Нанятый Гафуровым киллер отказался от задания, считают следователи, и рассказал обо всем потенциальной жертве. Позднее предпринимателя все-таки убили на парковке у стадиона ЦСКА в Москве.

О причастности Гафурова к этому преступлению следствию рассказал лидер ОПГ "29-й комплекс" Адыган Саляхов, который сейчас отбывает длительный срок. Трое его бывших подручных подтвердили причастность Гафурова.

Как бы ни было, адвокаты подсудимого просят перевести его из "Кремлевского централа" (так называют "Матросскую Тишину") в московскую квартиру Гафурова под домашний арест на время следствия. Подписи в защиту экс-ректора собрали более 2 тысяч человек на 128 листах.