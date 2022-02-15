"Мы, члены татарстанского республиканского отделения политической партии "Коммунистическая партия Коммунисты России", также крайне озабочены ростом преступлений, совершаемых трудовыми мигрантами из стран СНГ. <...> Иностранные граждане из ближнего зарубежья: Закавказья и Средней Азии, - не знающие ни российских законов, ни государственного языка, живущие по своим традициям и обычаям, зачастую, вследствие антироссийской политики своих национальных правительств, презирают нашу культуру, наши нравы и обычаи, нашу мораль. Последствиями такого поведения, чаще всего, являются совершение ими наглых и вызывающих преступлений против представителей правоохранительных органов и органов государственной власти. По статистике, зачастую жертвами таких преступлений становятся старики, женщины и подростки. Это всяческим образом накаляет обстановку среди общественности. В то же время, после совершения преступлений, иностранные граждане либо пытаются избежать ответственности и скрыться у себя на родине, либо попадают в пенитенциарные учреждения и получают обеспечение из бюджета РФ. <...> Трудовые мигранты создают зоны компактного проживания, становятся источниками распространения беспорядка. Деньги, зарабатываемые в России, они выводят за рубеж, подрывая тем самым экономику нашей страны", - гласит документ.
Презирают нас: депутат из Казани предложил запретить мигрантам работать в общепите и транспорте РТ
15.02.2022, 07:57 978
Ряд депутатов татарстанского отделения партии "Коммунисты России" призвали власти Татарстана принять срочные меры в отношении трудовых мигрантов, поскольку стремительно растет преступность с их участием.
Такой документ, подписанный депутатом Казанской гордумы Альфредом Валиевым, опубликован на официальном сайте отделения партии. Он адресован премьер-министру Татарстана Алексею Песошину и председателю Госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину.
Далее депутаты просят обеспечить россиянам приоритет при приеме на работу, а чтобы россияне захотели занять вакансии, которые обычно выбирают мигранты, следует поднять оплату. Также предлагается запретить мигрантам работать в такси и транспорте, в торговле, сфере образования и в общепите.
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