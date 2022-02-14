Несмотря на сообщения официальных представителей ЛДПР, которые успокаивают всех, говоря, что Жириновский чувствует себя хорошо и даже работает в больнице, состояние политика остается стабильно тяжелым, сообщает Telegram-канал "112". Жизнь и здоровье лидера партии находится по угрозой из-за диагностированных воспалительных процессов в головном мозге, говорится в сообщении.

Политик подключен к высокопоточной ИВЛ, за состоянием Владимира Вольфовича круглосуточно следят специалисты Центральной клинической больницы Москвы.

Госпитализировали Жириновского с коронавирусом 9 февраля. Поражение легких у него оценивается в 50-75%.

Ранее лидер ЛДПР сделал 8 прививок от ковида, уверяя всех, что прививаться надо не через полгода, а как только иммунитет начинает слабеть. Многие врачи видят в этом его большую ошибку: от слишком частой вакцинации иммунитет Жириновского действительно ослаб.