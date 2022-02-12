Минниханов поручил главам районов разобраться по каждой жалобе на квартплату

Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение разобраться с жалобами граждан насчет повышенных счетов за отопление. На совещании в Доме правительстве он напомнил, что в январе по данному вопросу часто обращались, в частности, жители Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска.

- Мы должны отреагировать на эту ситуацию. Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ, местным администрациям, вместе с управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями нужно по каждому случаю разобраться. Следует провести разъяснительную работу среди населения о причинах. Если есть какие-то ошибки - быстро реагировать, - заявил Минниханов.

Глава Минстроя Марат Айзатуллин сообщил, что тарифы остаются прежними. А счета могли вырасти из-за понижения температуры. На что президент Татарстана ответил, что об этом подробно нужно рассказывать населению, а также поручил контролировать вопрос.