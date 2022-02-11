Визит Токаева, письма о минировании школ, ремонт старейшего кинотеатра Казани: Главное на 11 февраля

Одним из самых главных событий уходящего дня стал приезд в Казань президента Казахстана. Тем временем республика ежедневно выбирается из-под сугробов и завалов снега, при том, что в Челнах треть водителей-снегоуборщиков слегли с коронавирусом. Другие интересные события на 11 февраля представлены в дайджесте ProKazan.ru.

Десятки казанских школ снова получили сообщения о минировании

В чате одного из образовательных учреждений родителям написали, что в школе будет проверка «на предмет безопасности», в связи с чем детей просят в этот день не приходить. В других - уроки отменили из-за «отключения воды» в школе (Подробности).

Фото: kuban.aif.ru

В Казань прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

В ходе пребывания в регионе Токаев намерен посетить несколько промышленных предприятий для ознакомления с их деятельностью и промышленным потенциалом республики в целом (Подробности).

Новое обвинение предъявлено экс-главе "Татфондбанка" Роберту Мусину

В деле вскрылись новые эпизоды. Следствие обратилось в суд с ходатайством арестовать Мусина, несмотря на то, что он уже сидит в СИЗО (Подробности).

Треть водителей-снегоуборщиков Челнов заболели коронавирусом

Работники дневной смены не могут выходить на уборку ночью. Поэтому для расчистки дорог от снега привлекаются как студенты, так и неравнодушные местные жители (Подробности).

Старейший кинотеатр "Мир" в Казани обновят за 13 миллионов рублей

Здание кинотеатра возвели в 50-х годах прошлого века. После реконструкции «Мир» начал работу в 2002 году. А в 2009-м стал структурным подразделением «Татаркино» (Подробности).