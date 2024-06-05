Водители пострадали: машины Lexus и Audi столкнулись в Казани

На пр. Альберта Камалеева в Казани в ДТП попали Lexus и Audi. По предварительным данным, авария произошла после того, как Lexus выехал на встречку и влетел с Audi.

Как итог, водители получили травмы, но сильно никто из них не пострадал. На месте работают сотрудники ГАИ, они выясняют которые обстоятельства и причины случившегося, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что трактор врезался в автобус №10 в Казани на Саид-Галеева.