Вот тебе и февраль: Синоптики спрогнозировали на выходные в Татарстане потепление до -1 градуса

В Татарстане в выходные ожидается достаточно теплая погода без обильных осадков, сообщает Гидрометцентр РТ.

В выходные дни, 12 и 13 февраля, Татарстан будет располагаться в ложбине северного циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами с выпадением снега. На дорогах будут снежные заносы и снежная каша.

Температуры воздуха ночью составит -4..-10 градуса ниже нуля, днём от -1 до -7°.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели осадки постепенно прекратятся. Ночные температуры понизятся до -7°..-14°, днем ожидается -2°..-7° градусов ниже нуля.