hh.ru: В Татарстане усилился дефицит кадров в медицинской сфере

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала ситуацию на рынке труда в профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика»: она по-прежнему остается одной из самых дефицитных – по данным за 2021 год, в среднем на одну вакансию здесь приходится лишь 1,4 активных резюме.

Комфортная и для работодателей, и для соискателей ситуация на рынке труда – когда на одну вакансию приходится в среднем 5-6 резюме. Подобный уровень конкуренции за рабочие места в медицине сегодня не зафиксирован ни в одном из регионов страны. Наиболее оптимальная ситуация складывается для работодателей из Москвы: здесь на одну медицинскую вакансию претендуют в среднем 3,3 соискателя. В Санкт-Петербурге – 2,6, в Ставропольском крае – 2,4, в Республике Башкортостан – 2,1, в Астраханской области – 2.

В остальных регионах России на одну вакансию в «Медицине, фармацевтике» не приходится даже двух резюме, а в 37 регионах конкуренция и вовсе ниже одного претендента на место. В Татарстане на одну медицинскую вакансию в среднем приходится 1,6 резюме (в 2020 году – 2,2 резюме).

Одним из наиболее действенных инструментов привлечения соискателей остается финансовое вознаграждение. Самые высокие заработные платы медикам в 2021 году предлагали в Магаданской области (74 277 рублей) и в Москве (71 090 рублей). В Татарстане средняя зарплата в вакансиях составляет 40 тысяч рублей.

Опрос, который ранее провела Служба исследований hh.ru, показывает, что медицинские работники достаточно комфортно ощущают себя на рынке труда: так, лишь 18% испытывают угрозу увольнения текущим работодателем, еще 73% этого не опасаются, а среди тех, кто находится в поисках новой работы, 62% не сомневаются, что смогут трудоустроиться в ближайшем будущем (сомнения в этом есть только у 33%). В то же время, 63% уверены, что найти работу в их профессиональной области сложно, обратной точки зрения придерживаются только 29%. Снизить свои зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства сегодня готовы 36% медиков, еще 49% на такой шаг не согласны.

Ирина Сережкина, директор по персоналу сети клиник «Ниармедик», для hh.ru рассказала, как на дефицитном рынке труда очень важно не ошибиться с тактикой подбора, чтобы выигрывать за кандидатов частным медицинским клиникам:

«Тренд на нехватку высококвалифицированных кадров наблюдается в медицине давно. Но пандемия обострила многие моменты, и дефицит сегодня ощущается особенно остро. Частные клиники вынуждены конкурировать за сотрудников не только между собой, но и с государственными медучреждениями. Медперсонал в целом ограничен, а когда часть докторов очень активно нанимается государством, врачам предлагают высокие зарплаты, особенно в Москве, для нас такая ситуация стала настоящим вызовом.

Мы начали искать новые решения кадрового вопроса, перестроили нашу работу, чтобы на такие форс-мажоры, как новые ограничения и открытие ковид-госпиталей, реагировать очень оперативно. Нам помогает внутренняя работа по расширению штата и повышению мобильности докторов между клиниками, а также лояльность и гибкость руководства к внешним совместителям. Если медики хотят подработать в наших клиниках, мы открыты и готовы предложить индивидуальные условия оплаты труда и времени работы. Не ограничиваем и наших штатных специалистов — даем им возможность совмещать. В итоге весь этот сложный год мы достаточно успешно набираем сотрудников, комбинируя разные подходы к подбору персонала. Чтобы наладить процесс подбора, улучшить коммуникации с заказчиками, повысить скорость, качество и эффективность нашей работы, понадобилось современное технологичное решение. Внедрение системы подбора персонала Talantix от hh.ru стало важным этапом для нашей компании: мы договорились с руководителями по всем ключевым вопросам, сделали процесс подбора быстрым и прозрачным».

Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix, hh.ru:

«Пандемия стала настоящим испытанием для HR-команд медицинской отрасли. В таких условиях рекрутерам крайне важно быстро реагировать на внешние факторы, а также быть гибкими и в корпоративной среде: в тактике и условиях найма, в работе с линейными руководителями и руководителями компании. Чтобы успешно закрывать вакансии, особенно в сегменте дефицитных специализаций, важно построить процесс подбора так, чтобы он был управляемым и прозрачным для всех участников. Гонка за медицинский персонал в этом году продолжится. Поэтому советую уже сейчас трансформировать коммуникацию с бизнесом (если вы этого еще не сделали), адаптировать HR-стратегию под актуальные вызовы рынка, сфокусироваться на ведении релевантного кадрового резерва — из внешних и внутренних кандидатов. И конечно, подключать технологичные решения — CRM-системы для рекрутмента такие, как Talantix. Это поможет держать всегда в доступе свою актуальную базу кандидатов, сократить ручной труд при подборе, иметь данные для анализа процесса найма, чтобы быть быстрым и конкурентоспособным работодателем в условиях дефицита кандидатов».

О HeadHunter

HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR; MOEX: HHRU) — крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 450 тыс. компаний. Цель HeadHunter – помогать компаниям находить сотрудников, а людям – работу, и делать так, чтобы процесс поиска сотрудников и работы был быстрым и доставлял обеим сторонам только положительные впечатления. Обширная база компании содержит свыше 55 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в конце 2020 г. составило 691 тысяч. По данным SimilarWeb, hh.ru – один из популярнейших порталов по поиску работы и сотрудников в мире. Акции компании входят в расчёт индексов NASDAQ Composite (IXIC) и NASDAQ Industrial (IXID).