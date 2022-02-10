Имам казанской мечети "Гаиля" Рустам Хайруллин рассказал историю о том, как пара трансгендеров слезно умоляла его провести никах, но имаму пришлось отказать мужчине и его трансгендерной "невесте".

"Однополые браки встречаются и у нас в Татарстане. Ко мне обратилась женщина, попросила прочитать никах ее "дочери". Я отказал. И сказать стыдно", — рассказал Хайруллин.

Как сообщает ИА "Татар-Информ", у женщины была вовсе не дочь, а сын, который просто сменил пол. А после смены пола вчерашний сын, а ныне дочь, решил выйти замуж.

"Это запрещено религией. Родился мальчиком – он должен жить как мужчина", — отметил имам Хайруллин.

В происходящем казанский имам видит влияние западной культуры, именно с Запада, считает он, пришло нежелание молодых создавать семьи, оттуда пришли гражданские браки и однополые отношения.

"Женщины боятся выходить замуж, думают, муж будет бить, изменять, начнет пить. Давайте своевременно выдавать девушек замуж, если найдется хороший жених", — заявил Рустам Хайруллин.