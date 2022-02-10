Легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку в Татарстане под Бугульмой из-за отказа двигателя. Такую предварительную причину озвучили в Прокуратуре РТ, сообщает ТАСС.

На борту Cessna находились два человека. По предварительным данным, им удалось выжить.

Самолет сел в районе села Новое Сумароково накануне.

К месту ЧП были в экстренном порядке направлены ведомственная пожарная охрана службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Бугульма, оперативная группа Бугульминского пожарно-спасательного гарнизона и пожарный расчет отдельного поста села Соколка пожарной охраны Татарстана.