Марина Влади просто млела: Цыпленок табака по уникальному рецепту Владимира Высоцкого

Цыпленок табака считался одним из деликатесных блюд на столе в СССР. Не удивительно, что его обожал Владимир Высоцкий, который не раз потчевал таким цыпленком друзей на дружеских посиделках и любимую женщину - Марину Влади, для которой угощение было в новинку, но в целом очень нравилось.

Друзья Высоцкого говорили, что от особенного "володиного цыпленка" Влади млела, ей было приятно и внимание певца, и вкус самого блюда.

Однако кулинар из Высоцкого был, мягко говоря, скромный. А потому цыпленок табака по его фирменному рецепту отличается предельной простой в приготовлении. Попробуем и мы сделать такое блюдо.

Что потребуется

Цыпленок – 800 г;

соль – 10 г;

молотый черный перец – 15 г;

сливочное масло - 50 г;

чеснок;

уксус - 1 столовая ложка;

сметана - 100 мл;

вода - граненый стакан.

Как готовить?

Убираем с цыпленка все лишнее, делаем разрез по линии спинки, хорошо отбиваем тушку.

Чеснок нужно измельчить, добавить перец и этой смесью тщательно натереть отбитую тушку.

В стакан воды добавляет ложку уксуса, заливаем жидкостью тушку и на 2 часа оставляем ее мариноваться, а сами идем спеть или послушать несколько отличных песен Владимира Семеновича.

Через пару часов топим на сковороде с толстым дном сливочное масло, выкладываем цыпленка, накрываем крышкой и придавливаем прессом. Жарим по 15 минут с каждой стороны на среднем огне.

Снимаем, мажем сметаной и еще по 5 минут жарим с каждой стороны.

Можно подавать блюдо на стол и радовать друзей и любимую не только песнями, но и удивительно нежным блюдом.