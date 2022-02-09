Ложки нет: Киану Ривз рассказал, как готовит свой любимый салат, с которым в 57 выглядит на 35

Во всем Голливуде сложно сыскать большего сторонника здорового питания, чем Киану Ривз. Конечно, он может позволить себе и бургер, и стейк, но по мере сил между съемками он старается готовить салат, который придумал сам. Его рецептом звезда "Матрицы" поделился с журналистами SUN.
"Цезарь с анчоусами"
Салат, в который Киану изобретательно добавил анчоусы, выглядит странно, но диетологи уже оценили задумку: сытно, высокая пищевая ценность, насыщенность Омегой-3. Все это, безусловно, полезно для поддержания молодости.
Что понадобится
- кресс-салат или салат ромэйн;
- 2 крупных сырых яичных желтка;
- 2 ч.л. дижонской горчицы;
- крупный зубец чеснока;
- столовая ложка красного винного уксуса;
- 150 мл оливкового масла;
- сок от одного лимона;
- 50 граммов тертого пармезана;
- консервированные анчоусы;
- сухарики.
Как готовить
Салат рвете руками произвольно на небольшие кусочки, складываете в деревянную миску. Венчиком или блендером взбиваете желтки, горчицу, давленный чеснок, уксус. Туда же добавляете тонкой струйкой оливковое масло, пока заправка не станет густой.
В листья добавляете сок лимона и пармезан, поливаете полученной заправкой, добавляете нарезанные анчоусы и сухарики. И полезное блюдо от Киану Ривза готово. Ложки нет? Не страшно, можно есть вилкой, палочками и даже руками - будет неизменно вкусно.