В Татарстане мужчина убил собственного отца после того, как пенсионер сделал ему замечание о слишком частных запоях и необходимости менять образ жизни. 45-летний мужчина не захотел, чтобы его воспитывали в таком возрасте, и радикально пресек попытки отца - зарезал его.

В отношении сына возбудили уголовное дело по факту убийства, сообщили в Следкоме РТ.

Все случилось накануне в селе Среднее Девятово Лаишевского района. 69-летний отец подозреваемого сделал ему замечание за то, что мужчина несколько дней злоупотреблял алкоголем. В ответ находящийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый ударил отца ножом в грудь. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте.

Свою вину сын признал. Следователи намерены ходатайствовать о заключении его под стражу.