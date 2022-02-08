Строительные работы по возведению центра развития гольфа "Басу" на берегу реки Волги между Займищем и Куземетьево намерены завершить уже предстоящим летом. Об этом сегодня, 8 февраля, заявил в рамках пресс-тура министра спорта Татарстана Владимир Леонов.

"Мы идем в графике. У нас практически готов административно-бытовой корпус. Общий строй по полю — где-то 70−75%. Мы, как обещали, к лету текущего года планируем поэтапно завершить все работы, максимально загрузить комплекс, чтобы он работал", — сказал Леонов, которого цитирует "БИЗНЕС Online".

Министр спорта отметил, что близость центра к центральной части Казани будет отличным фактором, позволяющим привлечь к занятиям гольфом максимально большое количество людей.

Территория клуба будет занимать почти 100 га, на гольф-поле сделают 18 лунок, ежедневно объект смогут посещать до 500 человек. На территории располагается два круглогодичных гольф-симулятора, которые позволят не прерывать тренировки даже зимой, раздевалки и класс теоретической подготовки на 25 мест.