Высокогорский районный суд вынес приговор по громкому во всех отношениях делу о массовой драке в Татарстане с использованием бит, арматуры и стрельбой в землю. На скамье подсудимых оказались 15 человек. Все они получили условные сроки, в общей сложности - 23 года "условки", сообщает "Реальное время".

14 человек получили одинаковое наказание - по полтора года условного срока с таким же испытательным сроком.

Самый старший среди драчунов - житель Казани Георгий Рубцов - получил срок еще и за незаконный оборот оружия, получилось 2 года и 3 месяца условно с испытательным сроком в 2 года.

Напомним, что эпичное сражение казанских с высокогорскими состоялось летом 2020 года поздно вечером на Высокой горе. Две группы молодежи сошлись в беспощадной битве. Следователи посчитали, что дрались местные и казанцами из группировки "Лагерные". Обе стороны были вооружены битами, арматурой и крепкой матерной бранью.