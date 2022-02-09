Жительница Нижнекамска предупредила других родителей о возможном появлении в республике нового педофила. Она рассказала, как ее сына - ученика третьего класса - пытался заманить в свой автомобиль неизвестный мужчина.

"Возле 8 школы мужчина пристал к моему сыну, предложил сесть к нему в машину и [сказал, что] якобы купит ему игрушку, сын учится в 3 классе, он возвращался со школы, ладно мальчика предупреждали о таком, он отказался и убежал. Предупредите, пожалуйста, детей и родителей - возможно, это какой-нибудь маньяк или извращенец, машина потом резко на скорости уехала в сторону "Аркады"", - говорится в сообщении, которое встревоженная мать разместила в социальных сетях.

Родители живо отозвались на сообщение, отметив, что, вероятно, тот же мужчина предлагал шоколадки двум мальчикам-первоклассникам у школы № 33, а также его видели у школы № 10.