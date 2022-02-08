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Фото: m.business-gazeta.ru

Волынец пригрозила сорвать съемки сериала «Слово пацана» в Татарстане

08.02.2022, 19:00 258 prokazan.ru
Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец решила любой ценой добиться, чтобы съемки сериала "Слово пацана" были отменены, если сценарий будет делать из бандитов казанских ОПГ героев. Об этом Ирина Волынец заявила в интервью "БИЗНЕС Online". По ее словам, у нее вызывает большую озабоченность возникший интерес к проекту среди детей.
 
По словам Волынец, кастинг, который проводит режиссер Жора Крыжовников в Казани, в Челнах, вызвал огромный интерес среди подростков.

"Меня тревожит, что кастинг завершен досрочно. Слишком много было желающих — более 4 тысяч детей пришли на него! Хотя все прекрасно понимают, что это фильм про деструктивное явление, группировки. Понятно желание наших детей продвинуться в жизни, заявить о себе. Но вопрос: каков сценарий? Почему эта тема вызывает такой большой интерес? Было бы столько желающих, если бы снимался фильм на какую-то другую тему? Меня это тревожит, вопрос на контроле у меня. Если фильм будет героизировать преступников и преступления, то я, как детский омбудсмен, стану выступать категорически против. И буду принимать меры по недопущению выхода этого фильма в прокат, СМИ, на большой экран. Желательно его вообще не снимать, чтобы потом не пришлось исключать!", - отрезала Волынец.

Она сравнила сериал с фильмом "Бригада". "Бригаду" она привела как пример, когда бандиты героизируются.
Съемки "Слова пацана" должны начаться в конце 2022 года. Сюжет пока держат в секрете, но известно, что речь в фильме будет о жизни молодых ребят в период "казанского феномена".
Скандалы Казань Культура/Искусство
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01:00, 01.02.2022
Новый закон в действии: 41-летний рецидивист получил пожизненное за изнасилование и убийство ребенка
19:00, 31.01.2022
Сотрудники ОМОНа из-за долгов убили пенсионера МВД
16:12, 31.01.2022
Мужчина вышел из тюрьмы и убил защищавшую его в суде женщину-адвоката
15:38, 31.01.2022
Блогер в прямом эфире избил мать и бабушку из-за замечания о слишком громкой музыке
14:21, 31.01.2022
Точное попадание в голову: военный-контактник случайно застрелил сослуживца-срочника
10:47, 31.01.2022
Известный генетик сделал прививки «Спутником V» и Pfizer, а потом заразился омикроном
09:37, 31.01.2022
В больнице, где две медсестры покончили с собой, пациенту руку пришили к животу
08:09, 31.01.2022
Няня двое суток скрывала смерть двухлетней девочки
05:00, 31.01.2022
Начальника управления стройнадзора в Минстрое в Челябинске арестовали по обвинению во взятке
18:45, 30.01.2022
«Генерал НАТО» похитил у россиянки больше миллиона рублей
12:35, 30.01.2022
Школьница выпала с 22-ого этажа и осталась жива
11:25, 30.01.2022
А статья найдется: арестован организатор бойкота ковид-сертификатов Конвалова
05:00, 29.01.2022
90-летняя пенсионерка ради внуков продала квартиру и оказалась никому не нужной в доме престарелых
19:00, 28.01.2022
Звезда «Ералаша» и «Папиных дочек» актер Михаил Казаков в 16 лет убил человека
14:58, 28.01.2022
Во весь рост: Песков заявил о большом количестве зараженных ковидом в администрации Путина
14:19, 28.01.2022
У нас что, сука, в ОМОНе бабушек бьют?: бойцы СОБРа по-своему наказали омоновца, пнувшего бабушку
13:31, 28.01.2022
А если найду?: СК раскрыл жестокое убийство из 90-х за отказ дать сигарету
12:13, 28.01.2022
Мать разбила голову 10-летней дочке молотком и теперь оказалась в психбольнице
11:08, 28.01.2022
Мужчина сбросил жену в 10-метровый колодец и зацементировал ее заживо
10:06, 28.01.2022
В Совбезе пояснили, есть ли сейчас смысл вводить в России общий локдаун из-за COVID-19
08:41, 28.01.2022
Пришла закрыть больничный: травматолог в больнице напал на пациентку и избил ее
08:27, 28.01.2022
В Минздраве рассказали, что может происходить с подростком после прививки Спутником М
07:39, 28.01.2022
В мусороперерабатывающем комплексе нашли тело младенца, мать уже известна
05:00, 28.01.2022
Известный в России врач предупредил о смертельной опасности черной краски для волос
01:00, 28.01.2022
Мишустин подписал указ о повышении пособий и соцвыплат с 1 февраля 2022 года
00:01, 28.01.2022
27-летняя девушка убила своего работодателя
20:00, 27.01.2022
Женщина лечилась от бесплодия и внезапно умерла в медицинском центре
15:22, 27.01.2022
Полиция проверяет звезду Голос.Дети и воспитанницу Пелагеи на причастность к лжеминированию
15:04, 27.01.2022
Родителей пропавшей девочки задержали из-за сгоревших костей в печке их дома
14:40, 27.01.2022
Просто не вышла на работу: как 23-летняя кассирша банка украла 26 миллионов
10:27, 27.01.2022
Свора бездомных псов насмерть загрызла мужчину у гаражей
07:52, 27.01.2022
Дмитрий Медведев назвал единственный способ избежать войны для России
17:00, 26.01.2022
Эдуард Россель призвал вернуть смертную казнь для педофилов
09:30, 26.01.2022
Мужчине позвонила жена, после чего он поймал два штрафа и разбил телефон
09:19, 26.01.2022
Ребенку, которого выставили на мороз голым, отчим сломал нос бутылкой
08:48, 26.01.2022
Бастрыкин поручил разобраться с агрессивными бродячими собаками в городах
05:00, 26.01.2022
Известный онколог назвал два признака рака, которые можно заметить по утрам
01:00, 26.01.2022
Тело 12-летнего мальчика из многодетной семьи нашли в квартире
00:01, 26.01.2022
Мать Дани Милохина попросила прощения у сына за то, что бросила его в интернате
20:00, 25.01.2022
Гулявший с тетей школьник провалился под лед и погиб
15:53, 25.01.2022
Нашли труп в женской юбке: полиция ищет любовника мужчины, который погиб после БДСМ-игр
15:42, 25.01.2022
Таксист жестоко убил своего пассажира прямо на глазах у его подруги
13:19, 25.01.2022
Депутат предложил убивать бродячих собак и «ставить к стенке» зоозащитников
10:39, 25.01.2022
На женщину повесили 22 миллиона рублей чужих долгов - как это возможно?
10:19, 25.01.2022
Полиция задержала мать и отчима, которые выгнали 5-летнего мальчика голым на мороз
10:04, 25.01.2022
Состояние тяжелое: домашний кот внезапно напал на младенца во время кормления грудью
09:15, 25.01.2022
Отец оставил полуторагодовалую дочь в автомобиле такси в качестве залога и забыл о ней
09:04, 25.01.2022
Создатели вакцины из НЦ Вектор объяснили смерть женщины после вакцинации
05:00, 25.01.2022
Адвокат рассказал, что дальше ждет подростков, которые вырезали семью из трех человек
00:01, 25.01.2022
Психически больная мать жестоко расправилась со своей 8-летней дочерью
16:24, 24.01.2022
В Кремле ответили, будет ли введен новый локдаун из-за роста заболевших коронавирусом
16:09, 24.01.2022
Нулевой участок М-12 планируют запустить уже в этом году
15:59, 24.01.2022
Неизвестные перерезали горло таксисту и бросили тело в машине
11:58, 24.01.2022
Кушать хотел: безработный отпилил кусок чужого автомобиля и сдал его в металлолом
12:20, 23.01.2022
Водитель автобуса остановился на маршруте, чтобы совершить намаз
11:58, 22.01.2022
Школьник принес на занятия самодельные бомбы и устроил взрыв
11:34, 20.01.2022
Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
11:55, 07.01.2022
Четвероклассник умер в своей квартире при странных обстоятельствах
10:13, 07.01.2022
Мужчина обиделся на оскорбление, убил подругу и выбросил ее тело в колодец
12:06, 06.01.2022
Таксист избил женщину, которая не захотела платить ему вперед - перед поездкой
11:38, 05.01.2022
Подростки из детского дома угнали авто и попали в жесткое ДТП
09:03, 05.01.2022
Ребенок внезапно умер, играя во дворе с собакой
10:22, 01.01.2022
В туалете городского парка нашли женщину с перерезанным горлом
10:17, 25.12.2021
Много ел: хозяин дома убил голодного гостя и сам вызвал полицию
10:08, 25.12.2021
Женщина заблудилась во время метели и замерзла насмерть
12:19, 18.12.2021
Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
14:10, 05.12.2021
Пожилая пациентка пожаловалась на издевательства санитарок в больнице
12:24, 05.12.2021
Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
14:30, 04.12.2021
Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
11:38, 04.12.2021
Школьник умер после драки с одноклассником
10:54, 28.11.2021
Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
09:41, 27.11.2021
Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
11:59, 20.11.2021
Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
11:56, 04.11.2021
Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
11:55, 30.10.2021
ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
11:52, 23.10.2021
Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
12:39, 14.10.2021
Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
18:34, 13.10.2021
Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
17:58, 13.10.2021
В одной из московских школ произошла стрельба
03:34, 13.10.2021
Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
18:54, 12.10.2021
В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
13:42, 12.10.2021
Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
12:02, 12.10.2021
Вирусолог предложил ввести ежемесячный штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
11:13, 18.09.2021
Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
12:25, 16.09.2021
КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
11:50, 16.09.2021
Росатом планирует построить в Набережных Челнах мусорный завод за 400 млн рублей
13:36, 11.09.2021
Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
09:48, 11.09.2021
Следователь сумел обмануть всех и сбежать с полученной взяткой в 3 миллиона рублей
15:01, 08.09.2021
Суд дал срок бойцу ММА Максу Топору за то, что тот заступился за девушек
14:05, 08.09.2021
Мужчина долго собирал арсенал мин времен войны, но не выдержал и сам сдал его полиции
13:00, 08.09.2021
Вызвал доктора: мужчина запер пришедшего на вызов врача-терапевта в квартире и порезал его
10:04, 08.09.2021
Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
09:49, 08.09.2021
Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
09:25, 08.09.2021
Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
12:04, 06.09.2021
Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
13:07, 28.08.2021
Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
12:23, 28.08.2021
Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
11:36, 21.08.2021
Мужчина с ножом напал на работницу сауны и отобрал смехотворную сумму
09:52, 08.08.2021
Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
15:26, 07.08.2021
После массовой драки полиция задержала около 10 человек
11:58, 07.08.2021
Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
12:17, 01.08.2021
Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
12:25, 31.07.2021
В Петербурге накрыли подпольное казино, организованное жителем Набережных Челнов
11:09, 31.07.2021
Парализованная мать актера Марша Турецкого 10 дней жила в квартире с трупом сына
12:24, 26.07.2021
За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
18:40, 25.07.2021
Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
11:26, 25.07.2021
Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
13:19, 23.07.2021
Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
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Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
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Автобус с детской футбольной командой вспыхнул как спичка
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Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
10:09, 21.07.2021
В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
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Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
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В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
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Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
09:34, 16.07.2021
Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
08:52, 15.07.2021
Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
09:29, 13.07.2021
Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
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Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
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Возбуждено дело после избиения победительницы шоу Пацанки
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Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
11:31, 09.07.2021
В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
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Сын явился на работу к отцу и поджег его, мужчина умер
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Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью