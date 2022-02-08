Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец решила любой ценой добиться, чтобы съемки сериала "Слово пацана" были отменены, если сценарий будет делать из бандитов казанских ОПГ героев. Об этом Ирина Волынец заявила в интервью "БИЗНЕС Online". По ее словам, у нее вызывает большую озабоченность возникший интерес к проекту среди детей.

По словам Волынец, кастинг, который проводит режиссер Жора Крыжовников в Казани, в Челнах, вызвал огромный интерес среди подростков.

"Меня тревожит, что кастинг завершен досрочно. Слишком много было желающих — более 4 тысяч детей пришли на него! Хотя все прекрасно понимают, что это фильм про деструктивное явление, группировки. Понятно желание наших детей продвинуться в жизни, заявить о себе. Но вопрос: каков сценарий? Почему эта тема вызывает такой большой интерес? Было бы столько желающих, если бы снимался фильм на какую-то другую тему? Меня это тревожит, вопрос на контроле у меня. Если фильм будет героизировать преступников и преступления, то я, как детский омбудсмен, стану выступать категорически против. И буду принимать меры по недопущению выхода этого фильма в прокат, СМИ, на большой экран. Желательно его вообще не снимать, чтобы потом не пришлось исключать!", - отрезала Волынец.

Она сравнила сериал с фильмом "Бригада". "Бригаду" она привела как пример, когда бандиты героизируются.

Съемки "Слова пацана" должны начаться в конце 2022 года. Сюжет пока держат в секрете, но известно, что речь в фильме будет о жизни молодых ребят в период "казанского феномена".