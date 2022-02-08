"Меня тревожит, что кастинг завершен досрочно. Слишком много было желающих — более 4 тысяч детей пришли на него! Хотя все прекрасно понимают, что это фильм про деструктивное явление, группировки. Понятно желание наших детей продвинуться в жизни, заявить о себе. Но вопрос: каков сценарий? Почему эта тема вызывает такой большой интерес? Было бы столько желающих, если бы снимался фильм на какую-то другую тему? Меня это тревожит, вопрос на контроле у меня. Если фильм будет героизировать преступников и преступления, то я, как детский омбудсмен, стану выступать категорически против. И буду принимать меры по недопущению выхода этого фильма в прокат, СМИ, на большой экран. Желательно его вообще не снимать, чтобы потом не пришлось исключать!", - отрезала Волынец.
Волынец пригрозила сорвать съемки сериала «Слово пацана» в Татарстане
08.02.2022, 19:00 258
Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец решила любой ценой добиться, чтобы съемки сериала "Слово пацана" были отменены, если сценарий будет делать из бандитов казанских ОПГ героев. Об этом Ирина Волынец заявила в интервью "БИЗНЕС Online". По ее словам, у нее вызывает большую озабоченность возникший интерес к проекту среди детей.
По словам Волынец, кастинг, который проводит режиссер Жора Крыжовников в Казани, в Челнах, вызвал огромный интерес среди подростков.
Она сравнила сериал с фильмом "Бригада". "Бригаду" она привела как пример, когда бандиты героизируются.
Съемки "Слова пацана" должны начаться в конце 2022 года. Сюжет пока держат в секрете, но известно, что речь в фильме будет о жизни молодых ребят в период "казанского феномена".
читайте также:Новая «Бригада» или история бандитского Татарстана: Что известно о съемках сериала «Слово пацана»
Девушка позировала в трусах и лифчике около мечети, ее обвинили в оскорблении чувств верующих
Строительство нового гольф-клуба в Казани намерены закончить уже предстоящим летом
Вынес на мороз без одежды и обуви: В Челнах мужчина избил девушку за вечерние посиделки с подругами
Стало известно, где в Казани реально заработать 200 тысяч рублей в месяцПоказать больше...
В двух районах в центре Казани в воздухе выявлены опасные вещества
В Казани задержали мужчину, который открыл перестрелку из-за неочищенной парковки
Что-то личное? Снегоуборщик в Казани по непонятным причинам закопал припаркованное авто
Жители Казани получают повышенные счета за отопление: эксперты сказали, что с этим делать
Шантаж за отказ от прививки, визит Токаева и рабство бабушек: Основное на 7 февраля
В Казани нашлась самая маленькая съемная квартира в Поволжье - за 16 тысяч в месяц
Сотрудники ГИБДД в Казани нашли и наказали тиктокеров, которые чистили парковку человеком
В Казани в частном доме полиция нашла целый кол-центр мошенников, обчистивших народ на 11 миллионов
В Советском районе Казани будут построены две новые школы
Вместо 10 минут может уйти полдня: В мэрии Казани назвали главную причину плохой уборки снега
В Казани почти четверть всех медиков ушла на больничные из-за гриппа и ковида
В Минздраве РТ жителям Казани назвали лучшее время для посещения поликлиник без очередей
Следком: выпавшая в Казани с 8 этажа женщина прыгнула не сама, ей помогли
Перед антикоррупционной проверкой в исполкоме Казани сменили главу комитета ЖКХ
Житель Казани заподозрил, что бабушек, просящих милостыню, держат в рабстве
В Татарстан приедет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Соцсети: несовершеннолетних студентов колледжа в Татарстане заставляют платить за отказ от прививки
В двух районах в центре Казани в воздухе выявлены опасные вещества
В Казани задержали мужчину, который открыл перестрелку из-за неочищенной парковки
Что-то личное? Снегоуборщик в Казани по непонятным причинам закопал припаркованное авто
Жители Казани получают повышенные счета за отопление: эксперты сказали, что с этим делать
Шантаж за отказ от прививки, визит Токаева и рабство бабушек: Основное на 7 февраля
В Казани нашлась самая маленькая съемная квартира в Поволжье - за 16 тысяч в месяц
Сотрудники ГИБДД в Казани нашли и наказали тиктокеров, которые чистили парковку человеком
В Казани в частном доме полиция нашла целый кол-центр мошенников, обчистивших народ на 11 миллионов
В Советском районе Казани будут построены две новые школы
Вместо 10 минут может уйти полдня: В мэрии Казани назвали главную причину плохой уборки снега
В Казани почти четверть всех медиков ушла на больничные из-за гриппа и ковида
В Минздраве РТ жителям Казани назвали лучшее время для посещения поликлиник без очередей
Следком: выпавшая в Казани с 8 этажа женщина прыгнула не сама, ей помогли
Перед антикоррупционной проверкой в исполкоме Казани сменили главу комитета ЖКХ
Житель Казани заподозрил, что бабушек, просящих милостыню, держат в рабстве
В Татарстан приедет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Соцсети: несовершеннолетних студентов колледжа в Татарстане заставляют платить за отказ от прививки