Сегодня, 8 февраля, не стало Игоря Носова, бывшего генерального директора особой экономической зоны " Иннополис". По данным "БИЗНЕС Online", накануне, 7 февраля, медики диагностировали у Носова инсульт, а сегодня у него внезапно остановилось сердце.

В апреле Игорю Носову должно было исполниться 44 года. Он - уроженец Казани, по образованию - юрист. С 2007-го он был заместителем, а потом - с 2008 по 2010 год - генеральным директором ОЭЗ "Алабуга", после чего уехал в Москву, а в Татарстан вернулся в 2013-м, тогда и возглавил АО "ОЭЗ „Иннополис“".

В 2018 году он стал заместителем губернатор Нижегородской области, в 2021-м году был повышен до гендиректора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

На сайте Корпорации опубликованы соболезнования:

"Игорь Николаевич был сильным управленцем, опыт которого был востребован на различных должностях и ответственных направлениях, ярким, талантливым человеком, надежным товарищем. Он внес существенный вклад в развитие российских регионов", — говорится в сообщении корпорации.