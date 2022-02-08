Новая «Бригада» или история бандитского Татарстана: Что известно о съемках сериала «Слово пацана»

В Казани состоялся кастинг актеров для съемок фильма из восьми серий по книге Роберта Гараева «Слово пацана». Ранее стало известно, что кинокартину по ее мотивам снимет Жора Крыжовников – создатель таких лент, как «Горько» и «Самый лучший день». Кастинг вызвал большой ажиотаж у казанцев: принять участие в нем вызвались более 4 тысяч человек разной возрастной категории.

Так, кастинг-группа приглашала на пробы юношей от 14 до 16 лет и молодых людей от 18 до 23 лет, так как сценарий фильма охватывает несколько временных промежутков. На женские роли отбирали девушек от 13 до 16 лет. Из более взрослых категорий прослушивали мужчин от 35 до 45 лет и женщин от 33 до 40 лет, сообщили в дирекции «Время кино», помогавшей в проведении кастинга. Окончательный актерский состав будет известен весной этого года.

Сам фильм расскажет историю казанских группировок 1970-2010 годов от лица участников. Идея создания киноленты вызвала споры: кто-то посчитал ее необычной, давно не упоминавшейся, но актуальной, а кто-то усомнился в затее, приняв это за пропаганду, и испугался возрождения тех времен.

Иллюстрация: Рената Фогель

Одной из тех, кто негативно отозвался о будущей киноработе, стала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она не увидела в этом смысла и необходимости. Волынец напомнила, что в годы активности группировок было похоронено много молодых ребят, и выразила опасение насчет влияния «Слова пацана» на подрастающее поколение. Чиновник привела в пример сериал «Бригада», где, по ее мнению, бандиты романтизированы.

Если сериал Крыжовникова будет таким же, то это вредоносная продукция, приводит ее слова «Вечерняя Казань». Волынец уверена: сериал про ОПГ должен осветить преступный мир без прикрас, но не должен вызывать жалость к его представителям. А большой интерес подростков к кастингу вызвал у нее серьезные опасения.

Иного мнения придерживается председатель Союза кинематографистов Татарстана, режиссер Ильдар Ягафаров. К ОПГ он относится холодно, сам когда-то получал ножевые ранения от их участников. Однако Ягафаров заявил, что приветствует талантливые проекты в Казани. Режиссер также отметил, что эта тема включает некий драматизм, из-за чего приходится многим по душе. Однако пропаганды он в этом не видит. Здесь Ягафаров тоже вспомнил про «Бригаду», подчеркнув, что люди не подались в бандиты только после просмотра этого сериала. Со «Словом пацана» такого тоже не будет, уверен он.

От Крыжовникова Ильдар Ягафаров ждет достойный и увлекательный фильм. Он отметил, что чисто на территории Татарстана снять кино с таким сюжетом не представляется возможным – много что запрещено. А в мировом кинематографе, по мнению режиссера, снимать можно все.

Кстати, о съемках, «Слово пацана» начнут снимать в ноябре 2022 года. Большая часть съемок пройдет в Казани, отдельные эпизоды будут сняты в Москве.