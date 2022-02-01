Российский кинорежиссер Жора Крыжовников, порадовавший зрителей такими картинами как "Лед-2", "Горько!", "Самый лучший день", решил снимать в Казани новый сериал. Рабочее название - "Слово пацана". Как только фильм будет готов, его покажут на одной из цифровых онлайн-платформ.

В Казани в связи с предстоящими съемками проведут кастинги, и все желающие смогут принять в них участие. Требуются актеры на роли подростков: парни в возрасте от 14 до 16 лет и от 18 до 23 лет, а также девушки в возрасте от 13 до 16 лет.

Все желающие могут отправить информацию о себе на телефон 8(962)560-38-90 (WhatsApp).