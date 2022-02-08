В Бугульме перед судом предстанет водитель автомобиля с "адскими" номерами - 666. Его обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло смерть его 18-летней пассажирки.
24-летний водитель попал в аварию на 16-м километре дороги Бугульма - Татарская Дымская. Автомобиль с символичным номером перевернулся, пассажирка скончалась от полученных в ДТП травм.
Как сообщают в прокуратуре, дело передано в суд для рассмотрения. Свою вину молодой человек признал.
Ранее мы сообщали, что в жестком ДТП на трассе в Татарстане погибли 2 человека.