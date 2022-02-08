Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что уровень изучения татарского в республике оставляет желать лучшего и призвал найти новые методики, чтобы родные языки стали более популярными.

В казанском научном центре РАН собираются разработать самоучители татарского на английском, китайском и других языках. Также специалисты готовы принять участие в создании простых и понятных программ для изучения татарского, разработать вместе с программистами и специалистами по цифровым технологиям цифровые экспресс-курсы татарского языка. Обо всем этом сотрудники научного центра рассказали Минниханову.

Президент РТ отметил, что тема очень непростая:

"Для нас это самая больная тема. Не только татарский язык, но и чувашский, марийский, удмуртский и другие языки тоже важны. Понятно, что все мы должны хорошо знать русский, но нельзя забывать и родные языки наших народов. Но одной методикой не поможешь, должно быть желание изучать язык. Надо популяризировать родные языки, чтобы в семьях на них общались", – сказал президент и подчеркнул, что знание нескольких языков – это большое конкурентное преимущество.

Также Минниханов отметил, что власти готовы предоставить ресурсы для популяризации и изучения родных языков.