В преддверии антикоррупционной проверки исполком Казани проводит кадровые перестановки. Так, свой пост руководителя комитета ЖКХ оставил Дмитрий Анисимов. Как сообщает "Казанский репортер", ушли и некоторые из его заместителей.

В пресс-службе мэрии отставку Анисимова подтверждают, отмечая, что сейчас исполняет обязанности руководителя комитета ЖКХ другой человек - Василий Лысачкин.

Однако вопрос о связи кадровых изменений в начавшейся антикоррупционной проверкой остается открытым, официально его не подтверждают. По данным местных СМИ, проверка началась сегодня, 7 февраля.