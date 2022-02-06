Прощание с ведущим Константином Курановым пройдет 7 февраля

Церемония прощания с казанским журналистом и ведущим прогноза погоды на телеканале "Эфир" Константином Курановым состоится завтра, 7 февраля. Об этом сообщили его коллеги.

Само отпевание казанского тележурналиста пройдет завтра в 10:00 в Варваринской церкви по адресу: Казань, улица Карла Маркса, 67. Похоронят Константина Николаевича на Арском кладбище. Прощание состоится там в 11:00 у часовни.

Напомним, Константин Куранов скончался накануне в 5:55 утра. Ночью ему стало плохо, его госпитализировали, но спасти его не удалось. Ему было 86 лет.