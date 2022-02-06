Пытался сбежать на родину: при попытке побега задержан подозреваемый в убийстве 16-летний подросток

Вчера, 5 февраля, в аэропорту Шереметьево задержали 16-летнего молодого человека, которого подозревают в убийстве, сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно телеканалу, злоумышленник пытался улететь на родину в Узбекистан, однако его задержали прямо перед вылетом.

По версии следствия, накануне побега, молодой человек до смерти заколол ножом 29-летнего мужчину в подъезде дома на севере Москвы. Мужчина скончался на месте от полученных ранений. Злоумышленник после преступления скрылся с места. Однако, рядом с телом убитого нашли ряд улик, указывающих на личность убийцы, среди которых был нож с отпечатками пальцев, шприц и записка.

Кроме того, момент убийства сейчас ищут на камерах видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело.