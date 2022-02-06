Активистке из Казани не удалось отменить наказание за серию одиночных пикетов

Казанской активистке Ирине Никифоровой из движения против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) так и не удалось отменить наказание за проведение серии одиночных пикетов. Ранее, решение о необходимости изменить приговор принял Конституционный суд страны. Там посчитали, что акцию, которую провела женщина в 2020 году на площади Свободы в Казани, нельзя признать массовой. Поскольку вышел на неё один человек. Вместе с тем, верховный суд с этим не согласился и оставил ранее принятое решение в силе. Об этом говорится в постановлении ВС РФ.

"Конституционный суд РФ не пользуется авторитетом у Верховного суда, и намерены обжаловать отказ в пересмотре", - заявили юристы.

Напомним, акции проходили в феврале 2020 года в Казани против строительства МСЗ в Татарстане. В течение 24 дней участники движения по очереди приходили к зданию кабмина Татарстана на площади Свободы в Казани с плакатом в адрес президента республики Рустама Минниханова: «Мы готовы встречаться и разговаривать. Рустам Нургалиевич, где и когда?».

Активисты лишь ответили на заявление главы региона, что чиновники должны быть готовы к диалогу с противниками МСЗ.

Согласно федеральному законодательству, одиночные пикеты не требуют согласования с местными властями. Однако, в полиции и Вахитовском райсуде посчитали, что пикеты были «объединены единством целей и общей организации», а значит это массовая акция, в которой приняли участие около 25 человек. Ирине Никифоровой предъявили обвинение в организации массовой акции по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления) назначил ей 30 часов обязательных работ.